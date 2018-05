Merkel l-a vizitat pe Putin la resedinta sa de vara, pentru a discuta despre cum ajunge gazul rusesc in Germania

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis vineri sa continue tranzitul de gaze rusesti via Ucraina cu conditia ca acesta sa fie profitabil dupa lansarea gazoductului subacvatic Nord Stream 2 intre Rusia si Germania prin Marea Baltica, proiect criticat de Kiev si de unele tari europene, informeaza…

- IFC, membra a Grupului Bancii Mondiale, a numit un nou Director pentru Regiunea Europei si Asia Centrala, in care sunt incluse 28 de tari cu un portofoliu de peste 10 miliarde USD in investitii si 89 de proiecte de asistenta tehnica. Incepand din data de 1 mai 2018, dna. Wiebke Schloemer il va inlocui…

- Oficiul polonez pentru protectia concurentei si consumatorilor (UOKIK) a anuntat miercuri ca a actionat in instanta Gazprom si cinci companii europene responsabile pentru finantarea planificatului gazoduct Nord Stream-2 pentru potentiala incalcare a reglementarilor anti-monopol, transmite Reuters.…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a avertizat marti ca proiectul controversatului gazoduct ruso-german Nord Stream 2 nu este posibil fara implicarea Ucrainei in tranzitul de gaz din Rusia spre Europa, insa fara a preciza rolul acestei tari in respectivul tranzit, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca Statele Unite au inselat Rusia in timpul crizei din Ucraina izbucnita in 2014, adaugand ca Washingtonul nu ar trebui sa se implice in relatiile ruso-ucrainene, relateaza Dpa International, potrivit Mediafax.Presedintele rus a afirmat…

- Ministerul rus al energiei a anuntat sambata ca livrarile de gaze naturale catre Uniunea Europeana nu sunt periclitate de decizia Gazprom de a renunta la aprovizionarea Ucrainei, informeaza Reuters. Gazprom a anuntat vineri ca reziliaza contractele de vanzare a gazelor catre Ucraina, in urma deciziei…

- Seful Statului Major General al Fortelor Armate Poloneze, generalul-locotenent Leszek Surawski, a fost primit, marti, la Bucuresti, de omologul sau roman, generalul Nicolae Ciuca, dar si de secretarul de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale,…

- Românii prefera sa realizeze cumparaturile tot mai mult din mediul online. Cu o medie de 41% a numarului de vizite înregistrate de pe terminalele mobile, magazinele online din România au una dintre cele mai rapide creșteri din Europa Centrala și de Est. La nivel global,…