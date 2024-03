„Mergeam câțiva metri și simțeam nevoia să mă opresc” Claudicația sau crampele musculare dureroase la nivelul picioarelor, disconfortul in timpul mersului care dispare in repaus, senzația de picioare reci sau grele sunt doar cateva dintre semnele și simptomele care pot indica apariția arteriopatiei obliterante, o boala cardiovasculara ce poate avea consecințe grave. Acestora li se mai pot alatura cianoza, parestezia și ranile deschise care se vindeca foarte greu sau deloc. Netratata la timp, boala poate evolua de la gangrena pana la necesitatea amputarii piciorului afectat. Arteriopatia obliteranta sau boala arteriala periferica apare din cauza depunerilor… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

