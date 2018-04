Stiri pe aceeasi tema

- Grupa mijlocie B „Raza de soare” de la Școala Gimnaziala „Octavian Voicu”, Bacau / Gradinița „Dumbrava minunata”, coordonata de educatoarele Lucica Baciu și Nicoleta-Luminița Gora, a donat carți copiilor de la Școala Gimnaziala Secuieni, intr-o activitate de voluntariat, care a avut loc pe 16 aprilie.…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Matei Bogdan: Un leagan de muze dat noua actorilor spre pastrare, pentru care ne sacrificam cu profesionalism, spectacol de spectacol, personaj de personaj, servind publicul și comunitatea bacauana, dar și comunitatea teatrala romaneasca și nu numai. Care…

- – Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… – Ștefan Alexiu: Locul in care lucrez. – Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest Teatru. – Nu a fost atat de dificila sosirea mea in acest Teatru, deoarece cunoșteam orașul, aveam prieteni aici, așadar a fost mai ușoara perioada de adaptare. M-a…

- Ivona Lucan: Povestiți-ne puțin despre sosirea dumneavoastra in acest Teatru. Nina Ionescu: Pe scurt. In anul IV eram studenta (București) domnilor profesori Ion Cojar, Ștefan Radof, Nae Iliescu, Marilena Chelaru. A venit domnul Constantin Dinischiotu (pe atunci era director la TMB) și m-a intrebat…

- Ce momente de „cumpana” sau mai puțin placute ați intampinat in teatru de-a lungul timpului? Teatrul e o lume cu destul de multe subterfugii, dar eu cred ca la fel e lumea in general. Momentele dificile pentru mine in teatru au fost unele roluri. Cu toate acestea, a existat un singur moment, cand intr-adevar,…

- Ivona Lucan: Povestiți-ne puțin despre sosirea dvs. in acest Teatru. Ștefan Ionescu: Am ajuns in Bacau pe 16 august 1999, ora 05.30, cu o valiza de haine și multe genți de speranțe. La ora 10.00 aveam prima repetiție! Nu știam la ce spectacol, dar speram la un personaj care sa ma recomande pentru un…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Eduard Burghelea: O cladire cu o istorie frumoasa. I.L.: Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest Teatru. E.B.: A fost o primire calduroasa, evident ca am fost puțin speriat, era un mediu nou pentru mine, cu o trupa de actori deja coagulata, dar totul…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Andi Andriuca: Pentru mine, Teatrul Municipal „Bacovia” este un taram al noilor experiențe și o șansa de a-mi retrai copilaria prin joc și joaca intr-o lume animata, o lume a papușilor vii. Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest Teatru. Am sa incep…