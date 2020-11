Merele, mândria zonei Fălticeni In judetul Suceava, seceta a decimat o parte din recolta livezilor, așa ca mulți pomicultori spun ca vor aduna doar jumatate din cat au estimat la inceput pentru unele soiuri, iar ploile de la inceputul lunii octombrie au intarziat recoltatul. Pomicultorii falticeneni au inceput recoltatul dupa 15 septembrie si au terminat la inceputul lunii noiembrie, toamna fiind destul de dificila, cu perioade de 3-4 zile in care nu s-a putut intra in livada. Pe fondul unor conditii meteorologice specifice, in anul agricol care se incheie rezultatele obtinute in pomicultura au fost bune si chiar foarte bune… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

