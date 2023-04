Merck & Co a convenit să achiziţioneze Prometheus Biosciences, pentru aproximativ 10,8 miliarde de dolari Comunicatul comun spune ca Merck, prin intermediul uneia dintre subsidiarele sale, va plati 200 de dolari pe actiune pentru compania de biotehnologie specializata in produse pentru tratamentul bolilor imunologice. Pretul reprezinta o prima de 75% fata de pretul de inchidere de 114,01 dolari pentru o actiune a Prometheus, consemnat vineri. Prometheus avea o capitalizare bursiera de 5,42 miliarde de dolari la inchiderea tranzactiilor de vineri. Merck a cautat tinte de preluare pentru a se proteja de eventuale pierderi de venituri, deoarece brevetele pentru terapia cu imunoterapie impotriva cancerului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Merck & Co a convenit sa achizitioneze Prometheus Biosciences, pentru aproximativ 10,8 miliarde de dolari, pentru a consolida prezenta companiei in imunologie, au declarat duminica cele doua companii, transmite Reuters, citat de news.ro.Comunicatul comun spune ca Merck, prin intermediul uneia…

- Producatorul german de vaccinuri BioNTech intentioneaza sa cheltuiasca cu pana la un miliard de euro (1,1 miliarde de dolari) mai mult pe activitati de cercetare-dezvoltare (R&D) anul acesta, transmit Xinhua si Reuters.De asemenea, compania va rascumpara actiuni de pana la 500 milioane de dolari…

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat marti ca a ajuns la un acord cu guvernul ucrainean pentru punerea in practica a unui plan de ajutorare in valoare totala de 15,6 miliarde de dolari, noteaza AFP.Planul urmeaza sa permita "sprijinirea redresarii economice treptate, creand in acelasi…

- Reconstruirea economiei Ucrainei, dupa invazia declansata de Rusia in urma cu un an, este estimata in prezent sa coste 411 miliarde de euro, de 2,6 ori mai mult decat Produsul Intern Brut al Ucrainei in anul 2022, arata un nou studiu realizat de Banca Mondiala, Natiunile Unite, Comisia Europeana si…

- Saudi National Bank, actionarul principal al Credit Suisse, suporta pierderi majore in urma preluarii fortate a Credit Suisse de catre UBS, pentru 3,2 miliarde de dolari, relateaza CNBC. Saudi National Bank, cel mai mare actionar al Credit Suisse, a confirmat luni ca a fost afectata de o pierdere de…

- Giganții pharma cauta sa-și diversifice portofoliile de produse „in contextul scaderii veniturilor din vaccinurile anti-Covid”, indica un studiu realizat de grupul de analiza financiara XTB. Depașirea pandemiei a adus, așa cum era de așteptat, scaderi ale veniturilor marilor companii din industria farmaceutica,…

- Echipa lui Elon Musk a explorat atragerea a 3 miliarde de dolari pentru a plati o parte din datoriile de 13 miliarde de dolari contractate pentru preluarea Twitter, a relatat miercuri Wall Street Journal, citand persoane familiare cu chestiunea, transmite Reuters. Reprezentantii lui Musk au discutat,…

- Cele mai recente raportari financiare ale marilor banci americane au oferit o imagine eterogena a mediului financiar in trimestrul al patrulea al anului trecut. Inflația, reducerea numarului de tranzacții in zona de investiții, scaderea consumului și pregatirile pentru recesiune, inclusiv o combinație…