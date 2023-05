Stiri pe aceeasi tema

- Seful grupului paramilitar rus Wagner Evgheni Prigojin respinge luni drept „rizibile” dezvaluiri de presa potrivit carora ar fi oferit spionajului ucrainean informatii despre pozitii ale trupelor ruse.Cotidianul american The Washinjgton Post (WP) a dezvaluit duminica faptul ca Evgheni Prigojin a…

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat ca forțele ucrainene avanseaza cu succes pe flancuri in jurul orașului Bahmut. Un astfel de avans ii pune pe mercenarii ruși, aflați in oraș, in pericol de a fi incercuiți. Concomitent, ministerul rus al Apararii a dezmințit informațiile…

- Liderul unitatii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat joi ca trupele ucrainene nu abandoneaza orasul Bahmut, si chiar daca ar face-o trupele lui vor avea nevoie de mai mult sprijin din partea armatei ruse pentru a putea sa inainteze mai departe, transmite Reuters, conform Agerpres."Trebuie…

- Aproximativ 3.500 de civili ucraineni se opun parasirii orasului Bahmut, din estul Ucrainei, scena celor mai grele lupte de luni de zile intre fortele ucrainene si ruse care isi disputa controlul localitatii, a informat seful administratiei militare ucrainene din regiunea Donetk,

- Situatia din zona orasului Bahmut, din estul Ucrainei, ramane dificila, dar fortele ucrainene resping toate incercarile armatei ruse de a captura orasul, a afirmat luni comandantul fortelor terestre ucrainene, generalul Oleksandr Sirskii, transmite Reuters. ''Situatia din jurul orasului Bahmut ramane…

- Lupte intense continua in jurul orasului ucrainean Bahmut, potrivit armatei ucrainene, in timp ce grupul de mercenari rusi Wagner a declarat vineri ca orașul din estul țarii, intens disputat, este inconjurat de fortele sale, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Seful grupului rus de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a postat joi o inregistrare video in care pot fi vazuti combatanti ai sai luptand intr-o zona despre care el sustine ca este aproape de centrul orasului Bahmut, oras pe care gruparea Wagner incearca de mai multe luni sa-l captureze, informeaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis luni seara ca situatia trupelor sale in jurul orasului Bahmut, in estul tarii, devine foarte dificila, relateaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…