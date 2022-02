Stiri pe aceeasi tema

- Mercedes-Benz se asteapta ca pana in a doua jumatate a deceniului sa aiba fabrici care produc exclusiv vehicule electrice (EV), dar va evita sa construiasca uzine exclusiv pentru EV, si in schimb va pastra linii de productie flexibile, in linie cu cererea de pe piata, transmite Reuters, informeaza AGERPRES…

- Mercedes-Benz se asteapta ca pana in a doua jumatate a deceniului sa aiba fabrici care produc exclusiv vehicule electrice (EV), dar va evita sa construiasca uzine exclusiv pentru EV, si in schimb va pastra linii de productie flexibile, in linie cu cererea de pe piata, transmite Reuters. Fii…

- "Avem aproape 30.000 de infecții. Este o cifra inspaimantator de mare", a declarat cancelarul Karl Nehammer, intr-o conferința de presa, relateaza Reuters. Precedentul record de noi cazuri zilnice de Covid-19 a fost de 17.006 și s-a inregistrat in urma cu o saptamana. Cat privește situația din Slovenia,…

- Compania vietnameza VinFast a fost una dintre surprizele CES 2022, cel mai mare targ dedicat tehnologiei. Aceasta a prezentat in Las Vegas o gama intreaga de mașini electrice, inclusiv doua SUV-uri. Acestea din urma vor fi primele comercializate in Statele Unite și Europa. Pe Batranul Continent, VF…

- China, cea mai mare piata auto din lume, va reduce anul viitor cu 30- subventiile la noile automobile electrice si hibride, a anuntat vineri Ministerul de Finante de la Beijing, transmite Reuters. Politica de acordare a subventiilor la automobilele electrice si hibride se va incheia la 31 decembrie…

- Producatorul de vehicule electrice Nikola a acceptat sa plateasca 125 de milioane de dolari pentru inchiderea acuzatiilor civile ca a fraudat investitorii prin inducerea acestora in eroare in privinta produselor sale, progreselor tehnice si perspectivelor comerciale, a anuntat marti autoritatea de reglementare…

- Vanzarile de automobile in China, cea mai mare piata auto din lume, vor creste probabil cu 5,4% anul viitor, ajungand la 27,5 milioane de unitati, a previzionat CAAM – Asociatia Producatorilor Auto din statul asiatic, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Din total, vanzarile de automobile electrice…

- DSU a transmis, pentru news.ro , ca, incepand cu luna octombrie 2021 si pana in prezent, 84 de pacienti cu COVID-19 au fost transferati in unitati spitalicesti din afara tarii.Mai mult de jumatate dintre acestia, respectiv 47, au fost dusi la Spitale din Ungaria. Au mai fost transferati in Germania…