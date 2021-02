Mercedes-Benz Romania il inlocuiește, de la 1 martie 2021, pe CEO-ul Martin Schulz (47 de ani), cu Amanda Zhang (43 de ani), fost Senior Manager Marketing Communications in cadrul Mercedes-Benz AG. Dupa un mandat de 2 ani la conducerea Mercedes-Benz Romania, Martin Schulz va prelua funcția de Președinte și CEO al Mercedes-Benz Cars Middle East. Amanda Zhang a supervizat proiecte internaționale complexe precum „Journey to China” – care a constat in transferarea operațiunilor de vanzari din Hong Kong in Beijing. De asemenea, Amanda Zhang a contribuit semnificativ la consolidarea performanțelor echipei…