Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile anuale de intreținere incep luni la cel mai mare gazoduct care transporta gaze din Rusia catre Germania, urmand ca livrarile sa fie oprite timp de zece zile. Guvernele, piețele și companiile sunt ingrijorate ca oprirea ar putea fi prelungita din cauza razboiului din Ucraina, scrie Reuters…

- Companiile americane Cisco Systems si Nike au anuntat joi ca intentioneaza sa se retraga complet din Rusia, intensificand astfel ritmul de retragere a companiilor occidentale din aceasta tara, transmite Reuters.Producatorul de echipamente de telecomunicatii Cisco isi va inchide activitatile…

- ”In aceasta calatorie este putin probabil”, le-a raspuns el unor jurnalisti care l-au intrebat despre o eventuala vizita in Ucraina, in cadrul unui turneu in Europa, incepand de sambata. In cadrul acestui turneu, Joe Biden urmeaza sa efectueze sambata o vizita in Germania, la un summit G7, iar apoi…

- Liderii Germaniei, Frantei si Italiei sunt asteptati joi la Kiev sa isi exprime sprijinul pentru Ucraina, in timp ce aceasta lupta sa reziste unui atac necrutator din partea Rusiei, transmite Reuters. Organizarea vizitei cancelarului german Olaf Scholz, a presedintelui francez Emmanuel Macron si a prim-ministrului…

- Productia producatorilor mondiali de automobile a fost afectata de deficitul de microcipuri si, de asemenea, de blocajele din China pentru Covid-19. Reducerea de catre Toyota – in general vazuta ca un reper de referinta pentru Japonia – vine dupa ce datele au aratat ca vanzarile de masini in China,…

- Kalush Orchestra, trupa ucraineana care a caștigat concursul Eurovision Song 2022, scoate la licitație trofeul primit și palaria roz a solistului Oleg Psiuk, ca sa stranga bani pentru armata ucraineana, scrie The Kyiv Independent . Kalush Orchestra a anunțat ca licitația, care incepe in 25 mai, se va…

- China cauta sa-si refaca stocurile strategice de titei cu petrol ieftin din Rusia, un semn ca Beijingul isi intareste legaturile energetice cu Moscova, intr-un moment in care Europa vrea sa interzica importurile din cauza razboiului din Ucraina, transmite Bloomberg.

- Producatorii de automobile la nivel mondial, la fel ca majoritatea sectoarelor industriale, se confrunta cu o penurie de componente cheie ca urmare a blocajelor legate de Covid-19 si a invadarii Ucrainei de catre Rusia, care agraveaza o penurie continua de semiconductori. ”Ne-am folosit pozitia de companie…