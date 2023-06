Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul echipei Red Bull, Max Verstappen, a reușit o noua performanța in Formula 1, caștigand Marele Premiu al Spaniei de duminica. Oladezul a devansat mașinile Mercedes ale lui Lewis Hamilton și George Russell și coechipierului sau Sergio Perez, care a t

- Max Verstappen (26 de ani) va pleca din pole position in Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei. Cursa este programata duminica, de la ora 16:00. Max Verstappen, campionul mondial en-titre, n-a avut adversar in calificarile de astazi, de la Barcelona. Pilotul celor de la Red Bull a scos cel mai bun timp,…

- Mick Schumacher, fiul septuplului campion mondial Michael Schumacher, va pilota in premiera un monopost Mercedes intr-un test de Formula 1. Pilotul de rezerva al constructorului german, care s-a despartit anul trecut de echipa americana Haas, va testa monopostul Mercedes pentru producatorul de pneuri…

- Toto Wolff, șeful echipei Mercedes, este total nemulțumit de performanța monopostului in calificarile de la Miami și spune ca nu ințelege ce se intampla. Marele Premiu de disputa de la ora 22:30 Piloții de la Mercedes, Lewis Hamilton și George Russell incepusera promițator la Miami, avand intre cei…

- In acest weekend va avea loc Marele Premiu de Formula 1 din Azerbaidjan, iar Lewis Hamilton a vorbit pentru siteul oficial al competiției despre motivele de optimism pe care Mercedes le are inainte de Grand Prixul stradal de la Baku.

- Max Verstappen a fost cel mai rapid in calificarile pentru Marele Premiu de Formula 1 al Australiei, campionul mondial en-titre urmand sa plece din pole position. Surpriza a venit din partea celor de la Mercedes: au completat podiumul - George Russell pe doi, iar Lewis Hamilton pe trei.

- Formula 1 trebuie sa dea dovada de bun-simt in aplicarea sanctiunilor acolo unde vizibilitatea este i problema reala pentru piloti, a opinat George Russell (Mercedes), care a fost promovat pe locul trei si a revenit apoi pe patru in Marele Premiu al Arabiei Saudite de duminica, transmite Reuters, potrivit…

- Sezonul 2023 din Formula 1 s-a reluat așa cum s-a incheiat anul trecut, iar Max Verstappen și Sergio Perez au ocupat primele locuri in Marele Premiu din Bahrain. George Russell (Mercedes) considera ca RedBull nu va putea fi incurcata nici in acest an și va obține din nou titlul mondial.