Meniul preferat în cluburile de fițe de la mare: cartofi prăjiți cu brânză rasă. Neapărat, șampanie cu roaba Cum toata lumea buna a dat fuga la mare in weekendul de 1 Mai sa se distreze de Ziua internaționala a Muncii, proprietarii de restaurante și cluburi se așteapta la incasari pe masura, mai ales ca romanilor le place sa se distreze pe bani mulți. Va vine sa credeți sau nu, dar la Loft din Mamaia, locația preferata de romanii amatori de cluburi de fițe, cartofii prajiți și branza rasa este produsul cel mai cerut de catre milionari. Nu mai spunem ca sunt de import, pentru ca la noi nu se gasesc producatori care sa satisfaca cerințele managerilor de pe litoral. ‘’Eu iau astazi cartofii din Polonia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

