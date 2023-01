Obișnuiți numai cu mancaruri și bauturi fine, interlopii Tate au trecut, in arest, pe meniu de penitenciar, „incercat” și de Elena Udrea sau Nicu Badalau: cozonac donat de Patriarhie și apa de la chiuveta. Noaptea dintre anii 2022-2023 a fost una neobișnuita pentru frații Andrew și Tristan Tate, aflați in Arestul Central al Poliției Capitalei, acuzați de proxenetism și viol. Șampaniile scumpe și luxul au fost lasate in afara gratiilor. Cei doi frați milionari au avut in meniu, de Revelion, gratar din cotlet de porc și cozonaci primiți de la Patriarhia Romana, care a trimis produse celor aflați…