Memorie recuperată. Poveștile locurilor de pe Valea Dinozaurilor O parte dintre poveștile de viața ce definesc identitatea comunei Santamaria Orlea au fost salvate de la uitare prin intermediul proiectului ”Locuri cu povești pe Valea Dinozaurilor, in Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului”. Evenimentul care a marcat incheierea acestui proiect a fost gazduit de Școala de Dinozauri și Meserii din satul Sanpetru, comuna Santamaria Orlea. Proiectul a pornit de la necesitatea valorificarii unor elemente de patrimoniu cultural imaterial aparținand comunitaților de pe teritoriul Geoparcului. Mizandu-se pe istoriile locului și pe dorința locuitorilor de a… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce numarul copiilor in judetul Maramures continua sa scada, iar scolile sunt comasate, unele institutii din catune au prea multi copii. Este vorba de acele zone unde predomina populatia de rromi. Una dintre acestea se afla in Tara Lapusului. Numarul copiilor nascuti anual in catunul Ponorata,…

- Anul 2019 este anul in care atentia este focusata pe atractivitatea domeniului in ochii absolventilor, fie ca sunt din Generatia X sau Y si se identifica in ce masura asteptarile lor sunt adresate de viitorii angajatori sau de furnizorii de instruire continua din domeniu. Evenimentul prezinta…

- Polițiștii din Brașov au inceput o ancheta și fac cercetari pentru „zadarnicirea combaterii bolilor”, dupa ce mai mulți elevi din aceeași clasa dintr-o școala din Brașov s-au imbolnavit și au fost internați cu hepatita A, transmite MEDIAFAX.Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a transmis,…

- Senatorul PMP Lucian Iliescu a depus, in Parlament, o propunere legislativa prin care bunicii sa beneficieze de indemnizația pentru creșterea nepotului/nepoatei. Cuantumul lunar al indemnizației este egal cu cuantumul lunar al stimulentului de inserție, la data depunerii inițiativei fiind de 650 lei.…

- In perioada 16-22 august 2019 s-a desfasurat o noua campanie de cercetari arheologice in cadrul proiectului O arheologie a munților din Maramureș, proiect desfașurat in colaborare cu Institutul de Arheologie ,,Vasile Parvan” din București. Din colectivul de cercetare au facut parte: Marius Ardeleanu…

- Cercetari arheologice recente, la situl monahal Egres, din localitatea timiseana Igris, derulate in cadrul unui proiect comun romano-ungar, lansat de Muzeul National al Banatului (MNB) si Institutul de Arheologie al Universitatii Catolice "Peter Pazmany" din Budapesta, au scos la iveala noi vestigii,…

- Radu Herjeu a reactionat pe pagina sa de Facebook dupa ce minora a pus pe jar autoritatile din Bucuresti, sustinand ca a fost rapita. „O cretina de 16 ani suna ieri la 112 si anunta ca e sechestrata intr-un apartament din Bucuresti si ca se va arunca de la balcon daca nu e salvata. Intra in trepidatie…