Stiri pe aceeasi tema

- Stire de presa Bucuresti, 11 aprilie 2024 POLITISTII DE IMIGRARI DIN CONSTANTA AU INDEPARTAT SUB ESCORTA DE PE TERITORIUL TARII NOASTRE PATRU STRAINI, IAR ALTUL A FOST INTRODUS IN CENTRUL DE CUSTODIE PUBLICA Patru straini au fost indepartati sub escorta de pe teritoriul tarii noastre, de politistii…

- O femeie a lovit doi polițiști aflați in timpul serviciului. Oamenii legii i-au atras atenție cu privire la parcarea neregulamentara, moment in care aceasta și-a ieșit din minți și a ineput sa-i atace. In prezent, agresoarea a fost arestata pentru 24 de ore și urmeaza sa fie audiata.

- Judecatorii Tribunalului Regional din Munchen au decis, miercuri, ca fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, va fi extradat in Romania pentru executarea pedepsei. Fostul edil a fost condamnat, anul trecut, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Numai in acest an au fost adusi…

- Primarul de la Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, le transmite liderilor PSD și PNL ca, la acest moment, este „singura lor opțiune” pentru Primaria Capitalei, indiferent daca vor merge pe un candidat comun sau candidați separați. Piedone a declarat intr-o intervenție la un post tv ca vrea sa intareasca…

- Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, transmis vineri AGERPRES, Comisia Europeana a aprobat Romaniei o schema a contractelor pentru diferenta in valoare de trei miliarde de euro pentru a sprijini instalatiile eoliene si solare fotovoltaice pe uscat in vederea stimularii tranzitiei catre…

- Organizația PSD București și-a desemnat candidații pentru Primaria Capitalei și primariile de Sector. Gabriela Firea este candidatul propus de PSD București pentru Primaria Capitalei, iar la Sectorul 5 va fi susținut Cristian Popescu Piedone. Acest vot al PSD București este doar un pas procedural, pentru…

- Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat ca doi barbati, unul de 22 de ani si celalalt de 36 de ani, au fost retinuti pentru furt calificat si conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis.“In fapt, la data de 22 februarie 2024, un barbat sesiza faptul ca i-ar fi fost sustrasa…

- Politia Capitalei a fost sesizata, vineri, cu privire la disparitia unei minore in varsta de 14 ani care, in aceeasi zi, a plecat de la adresa de domiciliu din Sectorul 4 si nu a mai revenit pana in prezent. Conform comunicatului de presa al Politiei Capitalei, minora disparuta se numeste Mara Andreea…