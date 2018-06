Memorandum nuclear secret cu China

Stiri pe aceeasi tema

- President Klaus Iohannis said on Friday that the secret foreign policy memorandum discussed last week in the Government meeting - regarding the relocation of Romania's Embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem - was a big mistake. "Last week, a secret document, a secret memorandum on foreign…

- Iohannis, despre vizita Vioricai Dancila in Israel. Președintele Romaniei a declarat, joi, la Bacau, ca șefa Executivului a plecat fara un mandat din partea șefului statului și ca l-a ingrijorat secretomania in care s-a realizat aceasta vizita. Despre prezența președintelui PSD Liviu Dragnea in Israel,…

- Liviu Dragnea a vorbit in Israel despre accelerarea consultarilor interne pentru relocarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim; Președintelui Israelului a salutat decizia, potrivit unui comunicat al Executivului. Președintele Camerei Deputaților a ajuns, joi, in Israel, unde s-a alaturat delegației romane…

- Comisia Europeana sustine continuarea finantarii CEF Transport 2014-2020, in valoare de 1,13 miliarde euro, pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii feroviare, informeaza, miercuri, Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA. "Reprezentantii Comisiei Europene sustin implementarea proiectelor…

- Inspectoratul General pentru Imigrari organizeaza concursuri pentru ocuparea a 5 posturi vacante de agent de poliție, prin incadrare directa. Documentele necesare inscrierii se pot depune in perioada 16 -20 aprilie a.c.. Luni, 16 aprilie a.c., Inspectoratul General pentru Imigrari a demarat procedura…

