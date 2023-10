Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne a organizat un plan special de masuri pentru combaterea traficului de droguri in școli, a precizat ministrul Catalin Predoiu, ieri, in Parlament. El a fost invitat la Ora Guvernului, la solicitarea USR, pentru a aduce lamuriri despre acțiunile și strategia ministerului pe care…

- In perioada 15 16 septembrie 2023, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea traficului si consumului de droguri sau alte substante interzise. In perioada 15 16 septembrie 2023, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta…

- Catalin Drula lanseaza acuzații grave la adresa preșdintelui Iohannis. Liderul USR pune in discuție tipul dronelor care s-au prabușit pe teritoriul Romaniei. Drula afirma ca sunt ascunse publicului informațiile despre tipul de drona care s-a prabușit. Catalin Drula i-a cerut șefului statului sa convoace…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca subiectul consumului de droguri in randul tinerilor va fi discutat in CSAT. Prezent la deschiderea noului an școlar, președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va discuta in viitorul Consiliul Suprem de Aparare a Țarii despre consumul de droguri in randul tinerilor.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat, luni, ca va pune consumul de droguri pe agenda viitorului Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), fiind de parere ca reprezinta o problema atat de siguranța individuala, dar și naționala.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, ca va pune consumul de droguri pe agenda viitorului Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT): Efectele, amploarea, provocarile consumului de droguri sunt o provocare serioasa la adresa siguranței individuale și naționale. Vreau sa ma refer acum la un fenomen…

- Fie ca sunt tragedii cauzate de consumul de droguri, un flagel național, fie cauzate de incendii sau explozii in care se incearca intotdeauna “spalarea pe maini” prin trimiterea victimelor la spitale din strainatate, lucrurile nu s-au schimbat, au ramas la fel. Consumul de droguri a ajuns la cote alarmante…

- Joi, 17 august 2023, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat activitati stradale de informare pe raza municipiului Iasi pe linia informarii cetatenilor privind prevederile Legii nr. 213 05.07.2023 si pentru prevenirea traficului si consumului ilicit de droguri substante…