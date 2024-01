Stiri pe aceeasi tema

Ce prime a incasat fosta conducere a ASF, in anul falimentului Euroins. Fostul președinte Nicu Marcu a primit cea mai mare suma Ce prime a incasat fosta conducere a ASF, in anul falimentului Euroins: fostul președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu, a beneficiat anul trecut…

- Nicu Marcu, fost președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), a beneficiat anul trecut de mai multe prime, iar valoarea totala a acestora este de 122.262 de lei (27.700 de euro). Bonusuri de performanța și vacanța au incasat și alți membri ai conducerii ASF.Marcu a deținut funcția intre…

- Votul final pentru stabilirea conducerii ASF incepe la ora 18.15 in plenul reunit. Parlamentarii sunt chemați sa voteze președintele, vicepreședintele dar și membrii executivi și neexecutivi ai Autoritații de Supraveghere Financiara. Update 18.50: Votul a fost amanat pentru 10 minute pentru retiparirea…

- Alexandru Petrescu i-a luat locul lui Nicu Marcu la conducerea Autoritații pentru Supraveghere Financiara. Vechea conducere a primit doar critici dupa cele doua falimente, insa nici noul președinte Alexandru Petrescu nu este departe de scandaluri și fapte ilegale, comise la Poșta Romana. Luni in parlament…

- Angajații Complexului Energetic Oltenia vor beneficia de o prima de Moș Nicolae. Suma este de 200 de lei pentru fiecare copil minor. Suma va fi acordata in cursul zilei de marți, 5 decembrie, și va fi primita de mii de angajați din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Prima de Moș Nicolae este prevazuta…

- Fost angajator pentru Google, Nolan Church are acum o companie de recrutare de manageri. El are o lista cu 5 lucruri care ii fac pe candidați sa iasa in evidența și in baza carora au mai multe șanse sa fie angajați, potrivit Business Insider.