Djokovic a câștigat US Open și a mai doborât un record

Novak Djokovici a câştigat US Open şi a egalat recordul lui Margaret Court. El are acum în palmares 24 de titluri de grand slam. Sârbul Novak Djokovici, locul 2 ATP, a câştigat US Open, învingându-l în finală pe rusul Daniil Medvedev, numărul 3 mondial, scor 6-3, 7-6 (5), 6-3. Djokovici,… [citeste mai departe]