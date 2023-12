Melodia „Last Christmas”, pe primul loc în Marea Britanie în topuri, la 39 de ani de la lansare Deși au trecut 39 de ani de la lansarea sa initiala, cantecul „Last Christmas” al grupului pop Wham! se menține in topuri, iar acum se afla chiar pe prima pozitie a topului muzical de Craciun din Marea Britanie. „Last Christmas”, piesa din 1984, l-a devansat pe Sam Ryder – locul doi Mariah Carey – pozitia a treia in top.Mai trebuie menționat ca avem de-a face și cu o premiera, in acest an: este pentru prima data cand cantecul inregistrat de regretatul George Michael si de colegul sau de trupa, Andrew Ridgeley, urca pe primul loc in topul muzical britanic in saptamana Craciunului.„Este minunat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

