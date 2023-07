Stiri pe aceeasi tema

- Momente cumplite pentru familia Melisei, adolescenta de 14 ani ucisa cu salbaticie in Gradina Botanica din Craiova. Fata va fi condusa pe ultimul drum. Marele absent de la inmormantare a fost Emanuel, prietenul fetei care a fost și el injunghiat. Cu rani foarte grave, Emanuel lupta sa traiasca, medicii…

- Foto | Imagini sfașietoare! Adolescenta de 14 ani ucisa cu salbaticie in Gradina Botanica a fost inmormantata. Iubitul ei se afla in continuare in stare gravaMomente cumplite pentru familia Melisei, adolescenta de 14 ani ucisa cu salbaticie in Gradina Botanica din Craiova. Fata va fi condusa pe ultimul…

- Melis, fata de 14 ani ucisa in Gradina Botanica din Craiova, a fost prima persoana care a sunat la 112 pentru a anunța ca ea și prietenul ei au fost atacați. Fata a reușit sa sune la 112 dupa ce atacatorul, in varsta de 17 ani, a scos din rucsac un cuțit și l-a injunghiat […] The post Rasturnare de…

- Crima comisa in Gradina Botanica din Craiova a șocat o țara intreaga, iar informațiile noi, aparute la mai mult de 48 de ore de la comiterea crimei, par sa creeze adevarate revolte in jurul cetațenilor. Dupa ce s-a aflat modul in care Meliss a fost ucisa, dar și presupusul motiv al ucigașului pentru…

- Azi fost anuntata data inmormantarii adolescentei ucise marti in Gradina Botanica din Craiova. Familia a facut publice, pe o retea de socializare, ziua si ora la care Melis va fi condusa pe ultimul drum. „Melis, mica noastra stea stralucitoare!Cu sufletele indurerate, va aducem la cunostinta ca ne vom…

- Crima de la Gradina Botanica. Adolescentul de 17 ani care a comis crima din Gradina Botanica a fost scos din arestul poliției și condus miercuri in fața magistraților de la Tribunalul Dolj. Tanarul a venit imbracat intr-un hanorac negru, cu gluga.Avocatul elevului, Florin Ciocoiu, a povestit cum a…

- Un atac sangeros caruia i-au cazut victime o fata de 14 ani și un tanar de 19 de ani s-a petrecut in Gradina Botanica din Craiova. Adolescenta a murit la scurt timp de la incident. Se pare ca aceasta este fiica unui polițist.

- Meliss a murit in aceasta dupa-amiaza, la doar 14 ani, injunghiata de un adolescent de 17 ani. Pana in acest moment nimeni nu știe motivul care a dus la aceasta tragedie. Potrivit primelor informații se pare ca Meliss, alaturi de un prieten in varsta de 1