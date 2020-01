Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta a detinut pana acum functia de membru al Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS), precizeaza Agerpres. Decizia, in care se precizeaza ca numirea este pentru o perioada de cinci ani, a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Despre activitatea didactica…

- Alocatiile pentru copii cresc cu 3,8%, avand in vedere datele publicate de Institutul National de Statitsica (INS), asta in conditiile in care in noiembrie 2019 a fost publicat in Monitorul Oficial un act normativ care prevede cresterea alocatiilor cu rata medie anuala a inflatiei. Astfel, in februarie…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca tinta de deficit bugetar de 3,6%, stabilita pentru anul viitor, nu va fi depasita, in ciuda dublarii alocatiilor pentru copii. Solutiile, spune el, vor fi reprezentate ori de reducerea cheltuielilor, ori de cresterea veniturilor, fara…

- Eliminarea supraimpozitarii contractelor cu norma redusa de munca (part-time), care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2020, reprezinta o revenire la normalitate dupa mai bine de doi ani in care acestea au fost, succesiv, afectate de masurile fiscale pe care le-am putea evalua ca fiind disproportionate.…

- „Indemnizatia pentru cresterea nepotului/nepoatei se acorda pe baza de cerere a unuia dintre bunici, insotita in mod obligatoriu de actele doveditoare privind calitatea solicitantului, relatia acestuia cu nepotul/nepoata pentru care solicita dreptul si acordul parintilor", se arata in expunerea de…

- Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat, miercuri, tarifele pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial, astfel: acte ale instanțelor judecatorești, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, declarații de avere și interese, 122 de lei pe pagina de manuscris, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Teodor Meleșcanu urmeaza sa preia funcția de de președinte interimar al partidului Forța Naționala, iar Grațiela Gavrilescu va fi prim-vicepreședinte al formațiunii, au declarat surse politice, pentru agenția Mediafax.Un Congres pentru alegerea conducerii partidului va avea loc în primavara…

- Patru deputati irakieni au anuntat duminica ca au demisionat pentru a se desolidariza de o clasa politica pe care o acuza a "esuat" in a raspunde revendicarilor miscarii de protest soldate cu peste 200 de morti de la inceputul lunii, relateaza AFP. Cei doi alesi comunisti din Parlament,…