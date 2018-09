Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri seara, dupa ce Comisarul european pentru Buget Gunther Oettinger a sugerat ca Romania, Ungaria, Polonia si Italia doresc slabirea proiectului european, ca „Romania a fost si ramane unul dintre cele mai pro-europene state din Uniunea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri seara, dupa ce Comisarul european pentru Buget Gunther Oettinger a sugerat ca Romania, Ungaria, Polonia si Italia doresc slabirea proiectului european, ca „Romania a fost si ramane unul dintre cele mai pro-europene state din Uniunea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri seara, dupa ce Comisarul european pentru Buget Gunther Oettinger a sugerat ca Romania, Ungaria, Polonia si Italia doresc slabirea proiectului european, ca ”Romania a fost si

- In perioada 2017-2018, agricultura romaneasca a absorbit fonduri europene in valoare de 6,53 miliarde de euro, potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In 2017, suma totala s-a ridicat la 3,3 miliarde de euro, iar in...

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat sambata ca la nivel oficial consultarile sunt utile si importante, atunci cand exista temeri. "Este un lucru uzual pentru doua state care sunt aliate, care fac parte dintr-un parteneriat strategic. Consultarile la nivel oficial sunt foarte utile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, marti, pe ambasadorul Republicii Sudan in Romania, Abdelhafiz Elawad Seedahmed Elfaki, cu prilejul intrevederii fiind convenita necesitatea amplificarii dialogului sectorial, domeniul educational aflandu-se printre prioritati. …

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat marti ca MAE nu are nicio comunicare oficiala din partea autoritatilor ruse referitoare la romanca acuzata in Rusia de spionaj in favoarea tarii...

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a anuntat marti ca analiza referitoare la oportunitatea mutarii Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim va fi finalizata si trimisa in cursul acestei saptamani presedintelui Klaus Iohannis, Guvernului si Parlamentului, pentru luarea…