Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a SUA, Melania Trump, s-a exprimat luni impotriva hartuirii pe internet, una dintre prioritatile sale, in timp ce sotul sau, Donald Trump, si-a inceput ziua cu salva obisnuita de postari acerbe pe Twitter, relateaza AFP. "S-o recunoastem: majoritatea copiilor constientizeaza…

- Intr-un editorial virulent publicat joi in New York Times, John Brennan a declarat ca aceasta decizie, anuntata in ajun de Casa Alba, este politica. "In mod clar, Donald Trump vrea cu orice pret sa se protejeze si sa protejeze persoane apropiate lui", a spus Brennan , care vede in aceasta…

- Presedintele american, Donald Trump, a lansat un nou atac asupra New York Times, la cateva ore dupa ce a declarat ca a avut „o intalnire foarte buna” cu editorul New York Times privind faptul ca a numit jurnalistii „dusmanii poporului”, scrie The Guardian potrivit News.ro . „Ziarul esuat New York Times…

- Presedintele american Donald Trump si-a reluat joi criticile la adresa Germaniei si apelul la dublarea cheltuielilor pentru aparare ale tarilor membre ale NATO, in a doua zi a summitului de la Bruxelles al Aliantei Nord-Atlantice, noteaza AFP. ''Germania a inceput sa-i plateasca Rusiei, tara…

- Cu mai mult de doua saptamani in urma, ea și soțul ei, Donald Trump, ea urma sa prezideze o recepție,impreuna cu sotul ei, luni dupa-amiaza, in onoarea familiilor soldaților americani cazuți la datorie. O asemenea "eclipsa" din viata publica este "rara", afirma Katherine Jellison, istoric…

- Presedintele american Donald Trump afirma luni, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca are dreptul absolut sa se gratieze”, dar ca ”nu a facut nimic gresit” in ancheta rusa, relateaza The Associated Press conform News.ro . Trump se apleaca in acest tweet asupra problemei daca se poate gratia singur, in…

- Presedintele american Donald Trump spune ca are dreptul de a se grația in cazul amestecului Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, adaugand ca nu a facut nimic greșit. Intr-un mesaj postat, luni, pe contul sau de Twitter, președintele american spune ca ”Asa cum au afirmat numerosi specialisti in…