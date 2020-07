Mel Gibson, testat pozitiv pentru COVID-19. Actorul a fost spitalizat Mel Gibson a fost spitalizat timp de o saptamana, in primavara acestui an, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19, dar a ținut totul secret. Actorul este acum vindecat complet. Actorul si regizorul australian Mel Gibson , in varsta de 64 de ani, a fost diagnosticat cu COVID-19 in luna aprilie si a fost tratat, timp de o saptamana, intr-un spital din Los Angeles. Starul de la Hollywood a preferat sa țina ascunsa lupta sa cu noul coronavirus. Citește online gratuit numarul de august al revistei Unica „A fost tratat cu medicamentul Remdesivir, cat timp a fost spitalizat, si de atunci a fost testat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mel Gibson a fost diagnosticat cu COVID-19 in luna aprilie si a fost tratat intr-un spital din Los Angeles. "A fost testat pozitiv in aprilie si a petrecut o saptamana in spital", a declarat reprezentantul lui. "A fost tratat cu medicamentul Remdesivir, cat timp a fost spitalizat, si de atunci…

- Gibson a fost diagnosticat in luna aprilie si a fost tratat intr-un spital din Los Angeles. „A fost testat pozitiv in aprilie si a petrecut o saptamana in spital", a declarat reprezentantul lui. „A fost tratat cu medicamentul Remdesivir, cat timp a fost spitalizat, si de atunci a fost testat negativ…

- Trupul gasit in lacul Piru din California luni a fost identificat ca fiind al actritei Naya Rivera , disparuta in urma cu cinci zile in timpul unei plimbari cu fiul ei. Rivera, cunoscuta din serialul muzical „Glee”, avea 33 de ani. Trupul ei a fost identificat, a confirmat seriful comitatului Ventura…

- George Floyd, barbatul afro-american care a decedat pe 25 mai, in Minneapolis, SUA, din cauza unui stop cardiorespirator survenit in timp ce era imobilizat de mai multi agenti ai politiei, a fost testat pozitiv pentru COVID-19 in data de 3 de aprilie, cu aproape doua luni inainte de moarte. Potrivit…

- Guvernul Jalisco in colaborare cu autoritatile federale au repatriat 20 de membri ai echipajului, care a stat mai mult de trei luni , in largul marii , Koningsdam la bordul croaziera, Holland America Line, parte a grupului de carnaval in Puerto Vallarta.Nava a fost tractata in port miercuri, din San…

- Cineastul neozeelandez Taika Waititi, premiat anul acesta cu Oscar pentru scenariul „Jojo Rabbit”, va regiza un lungmetraj „Star Wars” pe care l-a scris impreuna cu Krysty Wilson-Cairns, au anuntat Disney si Lucasfilm, noteaza news.ro.Anuntul confirma zvonurile aparute in luna ianuarie potrivit…