Mehedinţi: Gospodării inundate la Schela Cladovei Pompierii mehedințeni au fost solicitați sa intervina, azi noapte, in Drobeta Turnu Severin, cartierul Schela Cladovei, pentru evacuarea apei din doua gospodarii. Un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu Severin a intervenit cu o autospeciala de lucru și o motopompa transportabila pentru evacuarea apei dintr-o bucatarie a unei case de locuit, dar și din curtea unei gospodarii.Pentru gestionarea posibilelor situații de urgența generate de manifestarea fenomenele hidro-meteorologice prognozate, in data de 5 iulie, la sediul ISU Mehedinți a fost activat Centrul Județean de Conducere… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

