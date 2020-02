Meghan Markle pare ca vrea sa iși refaca cariera de actrița acum ca a parasit Familia Regala britanica. Soția Prințului Harry are deja un nou job, la cateva saptamani dupa ce s-a mutat in Canada pentru a incepe o noua viața cu ducele de Sussex și fiul lor, Archie. Potrivit unor zvonuri aparute in presa din strainatate, Meghan va aparea intr-un serial difuzat de Netflix, alaturi de prietena ei, Jessica Mulroney, aceasta din urma promovand show-ul pe pagina ei de Instagram. Serialul se va numi “I do, redo” (Spun da, din nou) și va fi despre persoane care se casatoresc pentru a doua oara. Serialul…