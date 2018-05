Stiri pe aceeasi tema

- Fosta actrita americana Meghan Markle, sotia printului Harry, creatoarea de moda Stella McCartney si scriitoarea J. K. Rowling se numara printre cele mai influente 25 de femei din Marea Britanie, potrivit editiei locale a revistei Vogue, care a publicat in premiera o astfel de lista.

- Abia a intrat in familia regala a Marii Britanii, ca Meghan Markle are deja un capital destul de mare de imagine. Ducesa de Sussex avea fanii ei inainte de a deveni soția prințului Harry, dar de la anunțarea logodnei și pana la nunta care a avut loc pe 19 mai, a reușit sa atraga o mulțime de admiratori.…

- Unul dintre nepotii lui Meghan Markle a primit un avertisment din partea Politiei britanice, dupa ce a incercat sa intre cu un cutit intr-un club din sudul Londrei, duminica dimineata, unde dorea sa sarbatoreasca nunta matusii sale cu printul Harry, au anuntat luni jurnalistii de la Sky News, citati…

- Psihologul Libertatea, despre nunta regala. Nonconformistul mezin al prințului Charles și al regretatei prințese Diana s-a casatorit cu actrița americana Meghan Markle in capela Saint George de la castelul Windsor, in prezența intregii familii regale, cei doi devenind, in urma acestei uniuni, duce și…

- Chiar inainte de inceperea celei mai mari și importante nunți din an, cea a prințului Harry cu Meghan Markle, Regina a confirmat și ce titluri vom primi cei doi indragostiți imediat dupa casatorie. E o zi mare pentru Marea Britanie pentru ca asista la o alta nunta regala importanta, cea a fiului cel…

- Biroul de presa de la Palatul Kensington a anuntat marti ca nu va exista "o lista oficiala a liderilor politici" invitati la nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle, excluzandu-i astfel din randul invitatilor, potrivit interpretarilor date de companiile mass-media, pe prim-ministrul…

- Peste 2.500 de oameni obisnuiti vor fi invitati sa ia parte la festivitatile de la castelul Windsor prilejuite de casatoria printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, pe 19 mai, a anuntat biroul de presa al viitorului mire, citat de Reuters.