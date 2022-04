Megaracheta de la NASA, lovită de trăsnet chiar pe platforma de lansare Un trasnet a lovit platforma de lansare a noii megarachete de la NASA. Spectacolul a fost unul inedit, iar in cele din urma nu s-au produs pagube. Mulțumita pregatirilor corespunzatoare, NASA a precizat ca Artemis I nu a inregistrat avarii – o nava de 30 de etaje inalțime care are ca scop transportarea oamenilor pe Luna, pentru prima data din 1972. Artemis I s-a aflat in mijlocul unei serii Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

