Cinci persoane au fost retinute de anchetatorii prahoveni in dosarul de inselaciune in domeniul imobiliar in care sunt implicati si notari publici si un avocat, 16 persoane fiind prejudiciate cu peste un milion de euro.

Surse judiciare au precizat, marti dimineata, pentru AGERPRES, ca patru dintre aceste persoane vor fi prezentate instantei cu propunere de arestare preventiva, fata de o alta fiind dispusa masura controlului judiciar.

Printre cei retinuti care vor fi dusi la instanta sunt reprezentanti ai dezvoltatorului imobiliar, un avocat si un notar, arata sursele citate.

Potrivit…