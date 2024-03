Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev l-a atacat pe presedintele francez Emmanuel Macron, care urmeaza sa efectueze o vizita in Ucraina „in urmatoarele saptamani”, intr-un mesaj in franceza in care-l catalogheaza drept un „las zoologic”, relateaza observatornews.ro.

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev l-a atacat luni pe presedintele francez Emmanuel Macron, care urmeaza sa efectueze o vizita in Ucraina ”in urmatoarele saptamani”, intr-un mesaj in franceza in care-l catalogheaza drept un ”las zoologic”, relateaza BFMTV. ”Macron se pregateste sa se duca la Kiev?…

- ”Macron se pregateste sa se duca la Kiev? Dar este un las zoologic!”, scrie pe X aliatul locatarului de la Kremlin, Vladimir Putin, un obisnuit al unor derapaje usturatoare.Seful statului francez a anuntat initial o vizita in Ucraina in februarie, dupa care a anuntat ca aceasta urmeaza sa aiba loc…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, și-a anunțat din nou vizita in Ucraina. Inițial, șeful statului a anunțat ca va efectua o vizita in luna februarie, dupa care s-a razgandit și a amanat pentru luna martie. Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev l-a taxat puternic. Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev l-a atacat luni pe presedintele francez Emmanuel Macron, care urmeaza sa efectueze o vizita in Ucraina ”in urmatoarele saptamani”, intr-un mesaj in franceza in care-l catalogheaza drept un ”las zoologic”, relateaza BFMTV, citat de news.ro. ”Macron se pregateste…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat luni ca Ucraina face parte din Rusia și a exclus discuțiile de pace cu actuala conducere ucraineana. Medvedev a aparut imbracat intr-o ținuta de tip nord-coreean și a ținut un discurs pe fundalul unor harți care arata viziunea Rusiei de distrugere a Ucrainei.…

- Puternica Agenție Centrala de Informații (CIA) a lansat un videoclip incercand sa convinga rușii nemulțumiți sa-și toarne proprii lideri. Este al treilea videoclip de pana acum, despre care agenția susține ca este o tactica eficienta. CIA afirma ca exploateaza nemulțumirea tot mai ridicata a rușilor…

- La șase luni dupa ce Ucraina a lansat contraofensiva de vara pentru a recupera teritoriul ocupat de Rusia in estul țarii, forțele Kievului au facut puține progrese in fața defensivei rusești. Este posibil sa asistam la un nou impas de iarna sau la un nou atac al rușilor pentru a cuceri mai multe teritorii.…