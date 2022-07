Medvedev denunţă politica UE împotriva Rusiei drept ”un cocteil dezgustător de grosolănie arogantă, infantilism adolsecentin şi prostie primitivă” ”Intreaga politica din prezent a europenilor impotriva Rusiei este un cocteil dezgustator de grosolanie aroganta, infantilism adolsecentin si prostie primitiva”, scrie fostul presedinte al Rusiei intr-o posatre pe Telegram. El acuza UE de faptul ca ”si-a anuntat prima intentia de a pedepsi dur Rusia din cauza dorintei acesteia de a apara oameni care sufera si de a-si asigura interese pe termen lung si a decis, ca de obicei, sa faca economia ruseasca bucati, sa o lase fara bani din exporturi de energie sa impuna sanctiuni totale asupra a tot ceea ce arde”. ”Nu-mi pasa ca Europa are o industie uriasa,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

