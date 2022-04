Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev a avertizat Europa ca isi poate crea probleme economice prin masurile luate impotriva Rusiei, potrivit dpa. „Insolventa Rusiei poate deveni insolventa Europei„, a spus Medvedev, care in prezent este vicepresedinte al Consiliului de Securitate fde la Moscova.…

- Fostul presedinte si premier al Rusiei, Dmitri Medvedev, a avertizat Europa ca isi poate crea probleme economice prin masurile luate impotriva Rusiei. "Insolventa Rusiei poate deveni insolventa Europei", a spus Medvedev, care in prezent este vicepresedinte al Consiliului de Securitate de la Moscova.

- Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei intre 2008 și 2012, a avertizat Europa ca isi poate crea probleme economice prin sancțiunile pe care le-a impus impotriva Rusiei, transmite duminica dpa, citata de Agerpres . „Insolventa Rusiei poate deveni insolventa Europei”, a spus Medvedev, care in prezent…

- Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev a avertizat Europa ca isi poate crea probleme economice prin masurile luate impotriva Rusiei. "Insolventa Rusiei poate deveni insolventa Europei, a spus Dmitri Medvedev. Totodata, el a acuzat o pe presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca…

- Lituania a devenit primul stat membru al Uniunii Europene care refuza importurile de gaze rusești, potrivit premierului Ingrida Simonyte. „De acum incolo, Lituania nu va mai consuma gaz rusesc toxic”, a declarat duminica Ingrida Simonyte, potrivit CNN. UE s-a angajat sa iși reduca dependența de gazul…

- Președintele Comisiei Uniunii Europene, Ursula von der Leyen a anunțat ca UE va ingheța activele rusești și va fi oprit accesul bancilor ruse pe piețele financiare europene, intr-o declarație de presa .„In aceasta dimineața, devreme, trupele ruse au invadat Ucraina, o țara libera și suverana. Inca o…

- Uniunea Europeana (UE) va trage la raspundere Moscova pentru atacul „nejustificat” asupra Ucrainei, a declarat joi sefa executivului blocului comunitar, Ursula von der Leyen, dupa ce Kremlinul a anuntat o operatiune militara pentru a-i apara pe separatistii din estul Ucrainei, potrivit Reuters. „In…

- Statele Unite și NATO au greșit in modul in care au abordat regimul lui Vladimir Putin in actuala criza a Ucrainei. Iar raspunsul lor ajuta mai degraba narativul rusesc in loc sa descurajeze Rusia din a escalada conflictul, se arata intr-o analiza a Foreign Policy. Publicația americana ofera și trei…