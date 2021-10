Meduza colaboreaza cu Hozier pentru melodia „Tell It To My Heart”

Anterioarea piesa, „Paradise”, feat. Dermot Kennedy, a adunat aproape un miliard de ascultari!Certificati cu discuri de Platina, Meduza si Hozier colaboreaza pentru piesa „Tell It To My Heart” O capodopera electronica, plina de emoții și atmosfera, „Tell It To My Heart” imbina producția sofisticata, marca inregistrata, asociata ferm cu Meduza, cu vocea iconica a lui Hozier.“Tell It To My Heart” urmeaza succesul track-ului „Paradise”, colaborarea grupului Meduza cu un alt lider al topurilor irlandeze, Dermot Kennedy, care a obținut premii de platina in mai multe țari, ajungand pe locul 5 in topurile…