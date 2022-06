MedLife deschide prima clinică de mari dimensiuni din Târgu Mureş, în urma unei investiţii de 2 milioane euro Cea mai noua hyperclinica MedLife se intinde pe o suprafata de 1.000 de mp. In prezent, MedLife este operatorul cu cea mai extinsa retea din Romania, desfasurandu-si activitatea in peste 230 de clinici, hyperclinici si centre medicale la nivel national. ”MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, reconfirma planurile de extindere teritoriala prin inuaugurarea primei clinici medicale de mari dimensiuni din Targu Mures. Noua unitate multidisciplinara pune la dispozitia pacientilor din centrul si nordul tarii 16 specialitati medicale si chirurgicale pentru consultatii, investigatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

