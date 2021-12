Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti a publicat raportul privind convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Alum S.A. pentru data de 21 decembrie 2021, la ora 11.00 si respectiv la 11.30 la sediul Societatii din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania. In cazul in care la…

- Bursa de Valori București (BVB) este cea mai performanta din Europa din punct de vedere al prețurilor și evoluției lor in ultimii zece ani, cu o creștere de peste trei ori, afirma Radu Hanga, președintele BVB. In același timp, 2021 este anul cu cel mai mare numar de companii listate din istoria bursei.…

- Anul 2021 a fost un an bun cu mai multe premiere la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Radu Hanga, presedintele BVB, a anunțat, joi, ca pentru prima data capitalizarea totala a bursei a depasit nivelul de 240 miliarde lei cu referire directa la piata principala si piata Aero. “Anul 2021 este prima data…

- Visual Fan, companie listata la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul ALW care detine brandul Allview, a anuntat joi ca in primele noua luni a realizat afaceri de 80 milioane de lei, in crestere cu peste 36% fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform news.ro "Allview (Visual Fan SA,…

- In data de 24.09.2021 a fost infiintata filiala SNN, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu Feldioara SRLSocietatea Nationala Nuclearelectrica S.A. informeaza actionarii si investitorii ca in data de 24.09.2021 a fost infiintata filiala SNN, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu…

- Ansett Logistics, transportator feroviar de marfuri cu peste 15 ani experiența, vine la Bursa de Valori București cu primele sale obligațiuni in valoare de jumatate de milion de euro. Obligațiunile au intrat la tranzacționare astazi, 15 septembrie, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare sub simbolul…

- Patriarhul Daniel a transmis vineri un mesaj de binecuvantare elevilor, parintilor, invatatorilor si profesorilor romani de pretutindeni, in contextul in care luni, 13 septembrie, incepe noul an scolar 2021-2022. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a declarat 2021 an omagial al pastoratiei romanilor…

- Un numar de 15 companii de la Bursa de Valori Bucu­resti le-au adus investito­rilor randamente de peste 100% in ultimele 12 luni, printre acestea numarandu-se emitenti listati pe segmentul principal, cat si pe piata secundara AeRO, aprecierile actiunilor mergand pana la 623%, potrivit datelor ZF.…