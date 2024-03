Ana Birchall a demisionat de la Nuclearelectrica! Ce a supărat-o Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, a rezistat la Nuclearelectrica doi ani și doua luni. Azi și-a anunțat plecarea. Ana Birchall a anunțat ca a demisionat de la Nuclearelectrica, din funcția de Reprezentant Special pentru Proiecte Strategice și Relații Internaționale. Ea a scris pe Facebook: “Colaborarea mea cu Nuclearelectrica a ajuns la sfarșit prin demisia mea din postul, nepolitic, ocupat prin concurs. (…) Va asigur ca oriunde voi fi, așa cum am facut inca din 2017 sau in 2019 (cand, in calitate de ministru al justiției, am gasit soluția legala care a dus la deblocarea și ulterior… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caștigurile din dividendele oferite de cele mai importante companii de la Bursa de Valori București (BVB) in acest an vor fi, cel mai probabil, peste caștigurile pe care un roman le-ar putea obține din depozitele bancare, potrivit estimarilor facute de...

- Ministerul Finantelor listeaza vineri titluri de stat Fidelis de aproape 1,8 mld. lei la BVB Ministerul Finantelor Publice aduce vineri ultima emisiune de titluri de stat Fidelis, finantare de aproximativ 1,79 mld. lei, la Bursa de Valori Bucuresti. Emisiunea derulata intre 21 februarie si 1 martie…

- Vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Gabriel Avramescu, a subliniat importanța educației financiare și a instrumentului SALFIN intr-o postare recenta pe Facebook. El a vorbit despre beneficiile acestei metode, evidențiind eficiența și accesibilitatea SALFIN in rezolvarea cazurilor…

- Flaugiu Florin, unul dintre cei mai cautati fugari din Europa, a fost prins in Franta si adus in Romania, a anuntat vineri Alina Gorghiu, ministrul Justitiei.Alina Gorghiu a precizat, intr-un mesaj pe Facebook, ca astazi a fost adus in tara fugarul Flaugiu Florin, pe care il numeste "Most Wanted", relateaza…

- BET, benchmark-ul Bursei de Valori Bucuresti, a crescut vineri,2 februarie 2024 cu 0,1% la 15.640,7 puncte, inregistrat a cincea sedinta consecutiva pe plus. Astfel, fata de nivelul de vinerea trecuta, BET s-a apreciat cu 3,4%.Cele mai ridicate randamente din BET au fost inregistrate astazi de Aquila…

- 18 ianuarie 2024 este prima zi de tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti pentru obligatiunile emise de Consiliul Judetean Cluj Emisiunea de obligatiuni s-a desfasurat in cadrul unui plasament privat, incheiat in luna decembrie a anului trecut. Suma atrasa de la investitori a fost de 76 milioane…

- Tribunalul Bucuresti a admis, miercuri, cererea de intrare in insolventa a Romaero, companie de stat specializata in productie, servicii si cercetare-dezvoltare in domeniul aeronauticii pentru aeronave civile si militare de pasageri sau cargo, relateaza News.ro.„Tribunalului Bucuresti a admis cererea…

- ”Societatea Oil Terminal informeaza pe toti cei interesati ca in Monitorul Oficial al Romaniei, partea 1, nr. 1159/21.12.2023 a fost publicat Ordinul A.N.R.M. nr. 343/18.12.2023 privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier prin care tarifele…