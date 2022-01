Stiri pe aceeasi tema

- “Sistemul Medical MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, anunta semnarea achizitiei pentru pachetul majoritar in proportie de 76% al companiei Expert Med Centrul Medical Irina, cel mai mare jucator independent de pe piata serviciilor medicale private din Galati. Compania va…

- Casa Județeana de Asigurari de Sanatate le cere ajutorul brașovenilor. Persoanele asigurate sunt rugate sa completeze un chestionar prin care reprezentanții CAS sa iși dea seama cat de mulțumiți sunt brașovenii de serviciile oferite de Casa Județeana de Asigurari de Sanatate. Detalii ne ofera șefa CAS…

- Pacienții cu HIV nu au avut acces la servicii medicale in 2021, iar accesul la tratamente a fost intrerupt de multe ori din vina autoritaților responsabile cu asigurarea bugetului necesar. Este una dintre concluziile dezbaterii ”Programul de tratament HIV – Prezent și Perspective”, organizata, vineri,…

- Saisprezece perchezitii au loc miercuri in Neamt, inclusiv la trei institutii, printre care si Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, intr-un dosar privind decontari fictive de concedii medicale, cu un prejudiciu de 6 milioane de lei.

- Saisprezece perchezitii au loc miercuri in Neamt, inclusiv la trei institutii, printre care si Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, intr-un dosar privind decontari fictive de concedii medicale, cu un prejudiciu de 6 milioane de lei ”La data de 24.11.2021, procurorii Directiei de Investigare a…

- Domeniul concediilor medicale este reglementat de OUG nr.158/17 noiembrie 2005 care a intrat in vigoare pe data de 01.01.2006, a fost aprobata cu Legea nr.399 din 30.10.2006. Actul initial a fost modificat in perioada 01.01.2006 - 30.08.2021 de 17 (saptesprezece) ori cu acte normative, din care 15 OUG…

- Deputatul USR de Buzau Emanuel Ungureanu, membru in Comisia de Sanatate a camerei inferioare a Parlamentului, afirma, in contextul discuțiilor privind certificatul verde, ca Florin Cițu este autorul de factor al „degringoladei din zona de lupta impotriva pandemiei”. „Ce-ar fi sa introducem in Romania…

- Biroul de presa al Spitalului Clinic Județean Mureș a anunțat vineri, 8 octombrie, prin intermediul unui comunicat, ca instituția are contract incheiat cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Mureș pentru furnizarea de servicii medicale de laborator. "Pacienții asigurați cu bilet de trimitere ni…