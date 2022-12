Mediul de afaceri va continua sa sustina Guvernul Romaniei in toate demersurile pe care le va face ca Romania sa adere in cel mai scurt timp la spatiul Schengen, sustin reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), care se declara consternati de rezultatul votului din 8 decembrie. „Economia romaneasca pierde oportunitati importante prin decizia nefondata de neacceptare. Mediul de afaceri va continua sa sustina Guvernul Romaniei in toate demersurile pe care le va face ca Romania sa adere in cel mai scurt timp la spatiul Schengen, astfel incat impreuna cu statele membre sa contribuim…