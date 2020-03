Stiri pe aceeasi tema

- La sediul de la etajul 2 al Iulius Mall se pot depune in continuare doar cereri pentru cetatenii care nu au act de identitate in termen de valabilitate sau care expira pana la finalul lunii. Nu se mai primesc cereri pentru stabilirea resedintei. De asemenea, persoanele care au depus cererile si sunt…

- Reprezentanții Casei Naționale de Sanatate au anuntat marti dimineata ca sistemul sistemul informatic al cardului de sanatate nu mai funcționeaza. Astfel, doctorii nu mai pot procesa tratamentele pacientilor și nu pot prescrie rețete.

- Au mai ramas doar 4 luni pana cand Bucureștiul va fi gazda Euro 2020, dar inca sunt probleme cu linia de tren care trebuie sa lege Capitala de aeroportul din Otopeni. Lucrarile avanseaza, dar constructorul nu poate interveni pe tot traseul liniei.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat ca de vineri, 14 februarie, ora 12.00 pana luni, 17 februarie, ora 12.00, Sistemul Informatic Integrat Vamal nu funcționeaza. Sistemul va fi indisponibil ca urmare a migrarii bazelor de date pe noi echipamente, potrivit sursei citate. ”Direcția…

- Producția de energie electrica a scazut din cauza secetei, iar hidrocentralele de la Porțile de Fier abia reușesc sa produca o treime din cat produceau pana in prezent și se apropie de debitul sub care Dunarea nu mai poate fi exploatata, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanți ai Hidroelectrica.Potrivit…

- Microsoft nu mai furnizeaza suport tehnic, incepand cu 14 ianuarie, pentru Windows 7 si sfatuieste utilizatorii sa treaca la Windows 10. Insa ce optiuni are cine nu poate face asta acum si la ce riscuri se expune? In primul rand, trebuie spus ca nu se pune problema ca Windows 7 nu va mai functiona.…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a trimis Corpul de Control la Craiova in cursul zilei de marti, 14 ianuarie, pentru a verifica modul in care si-au angajat comandatii de la ISU Dolj copiii, fratii, verii sau nepotii. Un fost pompier a explicat cum a inceput totul, dar si cum s-au facut la Craiova restructurarile…

- Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava opereaza in acest momente in condiții grele de iarna. Conducerea aeroportului a transmis ca dupa o lupta continua in ultimile ore, cu ninsorile abundente, racirea accentuata a temperaturii, precum și vantul puternic, echipa operaționala face fata cu brio primelor…