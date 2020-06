Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor testate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 in Bulgaria a ajuns la 648, in crestere cu 24 fata de ziua anterioara, a anuntat sambata celula guvernamentala de criza de la Sofia, informeaza novinite.com.Pana in prezent in Bulgaria au decedat 26 de persoane din cauza COVID-19, ceea…

- Un gest frumos, in plina pandemie de coronavirus. O braserie din Baia Mare ofera mancare persoanelor nevoiașe. „In fiecare seara, punem aici pachete cu mancare pentru cine are nevoie de ajutor. Sunt gratuite. In fiecare pachet: un fel de mancare gatita in aceeași zi, desert, paine și apa. Toate gatite…

- Varsta medie a pacientilor diagnosticati, pana in prezent, in Romania cu noul coronavirus este de aproximativ 46 de ani, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica. Cel mai mare procent, 57% dintre cei bolnavi, il reprezinta persoanele cu varste cuprinse intre 19 si 50 de ani. Din totalul cazurilor de…

- Capul Verde a anuntat marti primul deces din cauza noului tip de coronavirus, un turist britanic de 62 de ani care se afla pe insula Boavista, destinatie turistica foarte cunoscuta din acest arhipelag situat in largul Senegalului, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Starea clinica a acestui bolnav…

- In dimineața zilei de duminica. 22 martie, la ora 9.10, a fost confirmat primul deces in Romania al unui pacient infectat cu coronavirus . Este vorba despre un pacient, in varsta de 67 de ani, care suferea și de cancer și care se intorsese din Franța in 6 martie. Anunțul a fost facut duminica de Grupul…

- Numarul persoanelor care au contactat noul coronavirus in Romania crește zilnic. Astfel, Departamentul pentru Situatii de Urgenta a raportat ca pana miercuri, 18 martie, pe teritoriul țarii noastre au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cele 246 de persoane…

