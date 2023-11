Stiri pe aceeasi tema

- FLYONE Airlines SRL a semnat un contract de colaborare cu cel mai mare operator turistic din Romania, Christian Tour. Acest parteneriat marcheaza debutul zborurilor companiei aeriene de pe aeroporturile din București, Timișoara, Cluj Napoca, Suceava, Arad și Craiova. Astfel, incepand cu sezonul de vara…

- Comisia Europeana a decis sa aloce o finanțare totala de 250 de milioane de euro pentru mai multe state membre ca sa lupte impotriva migrației ilegale. Romania se numara printre țarile care vor primi sprijin financiar, dar executivul european nu a spus despre ce suma e vorba. Fondurile au rolul de a…

- Un crescator de gaini din Lugoj a devenit campion european la expoziția continentala specializata in gaini rasa Orpington, care a avut loc in orașul francez Mulhouse din Alsacia, la finalul lunii octombrie, potrivit publicației locale Express de Banat.

- Aleșii județeni timișeni, conduși chiar de catre președintele CJ Timiș, Alin Nica, vor vizita, in aceste zile, Veszprem in Ungaria. Orașul maghiar deține in acest an, alaturi de Timișoara și Elefsina din Grecia, titlurile de Capitale Europene ale Culturii. Scopul oficial al vizitei delegației este de…

- Clujeanca Madalina Stanca este noua Miss Fitness Romania! Titlul ii aduce sportivei de la CS Universitatea Cluj nu numai laurii naționali dar și participarea la competiția Arnold Classic din cadrul Arnold Sport Festival Europe, care va avea loc in perioada 13-15 Octombrie 2023, la Madrid. Madalina…

- Artistul timișorean Pera Todorovici reprezinta Timișoara in cadrul emisiunii – concurs „Nikad nije kasno” (Niciodata nu e prea tarziu) difuzata de televiziunea Prva TV din Serbia in mai multe țari balcanice și are nevoie de votul melomanilor pentru a se califica mai departe. Emisiunea concurs se adreseaza…

- Dezinformarea (fake-news) este considerata una dintre cele mai mari provocari ale Uniunii Europene la aceasta ora, in contextul razboiului din Ucraina. Aceasta este una dintre concluziile la care au ajuns membrii Comisiei CIVEX a comitetului European al Regiunilor, reuniți la Timișoara.

- Romania are de pus in aplicare cinci decizii CEDO, cele mai vechi datand din cursul anului trecut. In aceasta saptamana, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei iși va ține reuniunea trimestriala pentru supravegherea executarii hotararilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO)…