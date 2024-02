Stiri pe aceeasi tema

- A inceput New York Fashion Week, iar anul acesta, printre numele care aduc inovație și stralucire se numara și o prezența romaneasca de excepție, Laura Chirița, o creatoare de moda din Timișoara a carei poveste se impletește cu stralucirea orașului care nu doarme niciodata. La aceasta ediție a New…

- Polițiștii locali aflați in patrulare ieri dupa-amiaza, in jurul orei 17:00, in zona Iosefin, au observat un barbat care a abandonat pe domeniul public, pe bulevardul Iuliu Maniu, mai mulți saci cu resturi de la materiale din construcții. „In urma legitimarii s-a stabilit ca barbatul are 27 și domiciliul…

- Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara sarbatorește Ziua Culturii Naționale luni, 15 ianuarie, de la ora 19. La Sala 2 va avea loc o intalnire de excepție cu spiritul celui care a pus istoria și memoria noastra in cuvinte – Mihai Eminescu, in cadrul evenimentului #ZiuaCulturiiPrinCultura, prin…

- Teatrul Național din Timișoara inchide programul pe care l-a construit pentru anul Capitalei Europene a Culturii – Timișoara 2023 cu o noua premiera. Spectacolul „Saptamana luminata” va avea loc sambata, 9 decembrie, de la ora 19, la Sala 2.

- Zilele trecute, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au identificat și cercetat un tanar de 18 ani, din Timișoara, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Polițiștii salajeni il banuiesc pe tanar ca, zilele trecute, ar fi sustras…

- Teatrul Național din Timișoara are bucuria sa anunțe ca ieri, 16 noiembrie 2023, Ada Hausvater, directorul general al Naționalului timișorean, a fost recompensata cu Premiul Galei Constantin Brancoveanu, la secțiunea Teatru. Juriul care a acordat premiile din acest an a conferit Adei Hausvater aceasta…

- Un barbat a fost ranit dupa ce a fost acroșat de un mini-excavator care mergea cu spatele, pe un drum comunal din județul Hunedoara „La data de 15 noiembrie 2023, ora 09:03, un barbat de 30 de ani din municipiul Timișoara, județul Timiș, in timp ce efectua lucrari de branșare a gazului cu utilajul din…

- Un barbat a fost ranit dupa ce a fost acroșat de un mini-excavator care mergea cu spatele, pe un drum comunal din județul Hunedoara „La data de 15 noiembrie 2023, ora 09:03, un barbat de 30 de ani din municipiul Timișoara, județul Timiș, in timp ce efectua lucrari de branșare a gazului cu utilajul din…