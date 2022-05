Medicul Sylvia Hoișie a plecat în veșnicie, dar ne-a lăsat Polidinul Medicul cercetator Sylvia Hoișie, inventatoarea Polidinului, a incetat din viața a anunțat Institutul Cantacuzino. ”Cunoscuta, drept ,,mama” acestui produs unic, marca Institutul Cantacuzino, doamna Sylvia Hoișie și-a dedicat, mai bine de jumatate din viața, activitații de cercetare aplicata in domeniul sanatații publice din Romania”. Sylvia Hoișie a absolvit cursurile Facultații de Medicina din Iași, specialitatea Igiena. Dupa susținerea examenelor finale, a fost repartizata de catre Ministerul Sanatații, la Institutul Cantacuzino din Iași, inființat in anul 1953, ca o sectie a celui de la Bucuresti.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

