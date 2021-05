In Venezuela s-a sarbatorit beatificarea lui Jose Gregorio Hernandez, un medic care i-a tratat pe saraci pe gratis, in urma cu mai mult de un secol. Ceremonia desfasurata intr-o capela din capitala tarii, Caracas, a fost transmisa in direct de televiziunea de stat. Doctorul Jose Gregorio, supranumit „medicul saracilor”, este venerat in Venezuela. El a lucrat neobosit in perioada pandemiei de gripa spaniola si a murit in anul 1919. In Venezuela, Jose Gregorio Hernandez (1864-1919) face obiectul unei devoțiuni reale care transcende afilierile politice și sociale. Exhumarea ramașițelor sale a avut…