- Ministrul Sanatați, Nelu Tataru, a declarat sambata seara la Spitalul mobil de la Lețcani din județul Iași ca pentru criza de la spitalul din Piatra Neamț exista o vina colectiva. El a explicat ca va face o reevaluare a intregului sistem medical, dupa incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra…

- Zece pacienți intubați in Secția Terapie Intensiva de la Spitalul de Urgența Piatra Neamț și-au pierdut viața, sambata seara, intr-un incendiu izbucnit in interiorul secției in care se aflau in total 16 pacienți covid in stare grava. Cifrele au fost confirmate, la 20.41, de ministrul Sanatații, Nelu…

- Nelu Tataru, a explicat, luni seara, la B1 Tv, cum va funcționa, incepand de miercuri, un program informatizat realizat de STS, la cererea ministerului pe care il conduce, și care va articula toate instituțiile implicate in gestionarea pandemiei din Romania. Ministrul a explicat ca softul a fost deja…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a aprobat ordinul prin care pacienții cu COVID-19 fara simptome sau cu forme ușoare nu vor mai fi internați, ci vor fi izolați la domiciliu, fiind monitorizați de la distanța de medicii de familie. Potrivit ordinului publicat in Monitorul Oficial, pentru a reduce aglomerația…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a comentat ultimele cifre facute publice de Grupul de Comunicare Strategica și spune ca numarul cazurilor de bolnavi Covid-19 din țara noastra o sa creasca progresiv. „Vom avea o creștere progresiva și-n urmatoarele zile. Masurile luate ar trebui sa-și faca efectul…

- Datele care sunt precizate de Evidenta Populatiei, in fiecare localitate, referitoare la domiciliu, sunt cele luate in calcul pentru acel indice cumulat al cazurilor noi in ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori, a afirmat, marti seara, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. “S-a facut evaluarea…

- Parinții vor afla abia pe 10 septembrie in ce scenariu din cele trei se incadreaza școala unde invața copiii lor. Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, marți, ca DSP va face o evaluare pe 7 septembrie, iar școlile vor transmite pe 10 septembrie scenariul ales. „Plecam de la premisa ca anul școlar…