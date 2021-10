Medicul Radu Țincu: România riscă să genereze o nouă variantă virală Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a comentat la B1 TV, decizia Organizației Mondiale a Sanatații de a trimite la București un expert pentru situații de urgența sanitara și s-a aratat de parere ca OMS va propune masuri restrictive. „Dincolo de aceasta ingrijorare in ceea ce privește Romania, autoritațile europene iși fac mari probleme in legatura cu riscul ca din Romania pandemia sa evolueze și in Europa”, a explicat medicul duminica seara, pe B1 TV, unde a atras atenția ca exista riscul ca țara noastra „sa genereze o noua varianta virala”. „Experta vine din doua motive. Sigur… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

