Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau l-a trimis in judecata pe medicul ORL Viorel Romeo Chioasca pentru luare de mita, dupa ce a cerut suma de 1.500 de lei apartinatorului unui minor de 16 ani pentru o operatie de deviatie de sept. Medicul a fost prezentat in fata magistratilor Tribunalului Buzau cu propunere de arestare preventiva, in schimb judecatorul de drepturi si libertati a dispus plasarea sa in arest la domiciliu. „La data de 28 aprilie, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a inculpatului C.V.R.,…