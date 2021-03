Stiri pe aceeasi tema

- Relaxarea noastra vine o data cu eliberarea spitalelor, adica la vara, potrivit unei prime estimari facute de medicul infectionist Adrian Marinescu. „In momentul in care avem 25% din populatie vaccinata, incepe sa se vada in plan practic, in sensul scaderii presiunii la nivel medical. Lucrurile…

- Claudiu Nasui, ministrul economiei, spune ca a luat act de anunțul președintelui PSD, Marcel Ciolacu, privind intenția de a depune o moțiune împotriva sa în Parlament. În ceea ce privește motivul, faptul ca a avut cont e platforma de granturi acordate IMM-urilor (Masura 3), ministrul…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca Guvernul va dispune de un fond important pentru investitii in spitale, dupa incendiul de la Matei Bals. Vlad Voiculescu aminteste ca in Romania nu s-a construit niciun spital public mare in ultimii 30 de ani. „Spitalele noastre au 50 de ani sau peste.…

- Dupa incendiul de la institutul Matei Balș mesajele de condoleanțe și declarațiile au început sa apara din partea politicienilor. Președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cîțu au transmis condoleanțe familiilor victimelor. Liderii aflați la guvernare cer anchete și masuri dure, în…

- Ministrul Economiei: ”Romanii fac salariul aproape ‘jumi-juma’ cu statul. La fiecare leu castigat, statul opreste aproape 45 de bani.” De cand se va aplica masura ”zero taxe pe salariul minim” Romania are cea mai mare povara fiscala pe salariul minim, angajatii facand…

- Adrian Marinescu: „Lucrurile trebuie ințelese in sensul ca aceasta campanie trebuie sa mearga pe niște reguli clare. E posibil sa nu ajunga necesarul de doze pentru persoanele vulnerabile. E foarte ușor sa faci o prognoza și sa ai un grup de cinci oameni care se vaccineaza atunci. Cinci doze dintr-un…

- Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul ”Matei Balș” din București, a explicat, vineri, ca vaccinul impotriva COVID-19 este sigur și eficient. Medicul a dat exemplu Marea Britanie, unde s-a inceput campania de vaccinare și nu au fost raportate reacții adverse notabile, noteaza Digi 24. Adrian…

- Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul ”Matei Balș” din București, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre noua tulpina de COVID-19, considerata de mai mulți experți ca fiind mai contagioasa și cu risc de a provoca o noua criza medicala. Romania și mai multe state membre ale…