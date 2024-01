Stiri pe aceeasi tema

- In Maramureș, Sfintele Sarbatori ne indeamna mereu sa ne intoarcem in copilarie. De la focul mocnind in soba, la mirosul cozonacilor rumeniți in cuptor, pana la vocile cristaline ale cetelor de colindatori care vestesc Nașterea Mantuitorului. Universul nostru maramureșean devine o expresie a creativitații…

- Peste 10.000 de angajati din sistemul sanitar iesean vor avea de suferit din cauza intarzierilor la plata drepturilor salariale, a declarat marti, pentru AGERPRES, liderul Sanitas Iasi, Iulian Cozianu.Potrivit sursei citate, aceste intarzieri vor fi inregistrate doar la plata salariilor angajatilor…

- Liberalii cer punerea pe ordinea de zi a Camerei Deputaților PLX nr.172/2023, care prevede masuri privind creșterea drepturilor salariale ale personalului din sistemul de asigurari sociale de sanatate, solicitarea facuta de angajații CNAS pentru a opri protestul.Liberalii au decis in ședința de luni…

- Aproximativ 50 de angajati ai Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Buzau au intrerupt joi activitatea si au protestat in curtea institutiei nemultumiti de conditiile de munca si salarizare, conducerea sindicatului anuntand ca in situatia in care cererile nu li se vor indeplini, va urma greva…

- Zeci de angajati ai Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Botosani au protestat, joi la amiaza, impotriva nivelului scazut al salariilor. Functionarii CJAS au intrerupt activitatea si au iesit in fata institutiei, manifestandu-si nemultumirea fata de dezinteresul Guvernului de a rezolva problema…

- Incepand din aceasta dimineața, angajatii CNAS, ai Caselor teritoriale și cei ai Casei OPSNAJ au au suspendat lucrul cu publicul pe perioada nedeterminata, protestand astfel pentru salarii decente și condiții mai bune de munca. Buzoienii care au mers astazi la Casa Județeana de Asigurari de Sanatate…

- Președintele CNAS, Andrei Baciu, numit-o in funcția de Director general, in locul Elizei Oncel, care se intoarce la CJAS Prahova, de unde a fost detașata la Buzau, in august 2021. Directorul executiv al Direcției Relații Contractuale din cadrul Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Buzau,…

- Peste un milion de romani sufera de diabet zaharat, iar in județul Buzau sunt peste 35.000, dar medicii estimeaza ca aproximativ 40% dintre persoanele cu diabet sau prediabet nu știu ca au aceasta problema, pentru ca nu s-au prezentat la medic. Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate…