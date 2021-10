Stiri pe aceeasi tema

- Medicul grec Nikos Koudounis se intreaba de ce Romania nu e in lockdown general: „Noi am luat aceasta masura la 5.000 de cazuri”. Medicul grec a vorbit la Aleph News despre situația epidemiologica din Romania. „Am ramas uimit sa vad 18.000 de cazuri. Nu știu cum de țara voastra nu este in lockdown general.…

- Cum vor fi Sarbatorile de Iarna 2021, in pandemie: Ce spune Valeriu Gheorghița Cum vor fi Sarbatorile de Iarna 2021, in pandemie: Ce spune Valeriu Gheorghița, șeful CNCAV Medicul militar Valeriu Gheorghita, Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-Covid-19, a anuntat, in cursul zilei de marti,…

- Dorel Sandesc, vicepresedintele Societatii Romane de Terapie Intensiva, descrie intr-un singur cuvant situația din secțiile ATI, sufocate de numarul de cazuri de Covid: "Iadul". Medicul trage un dramatic și puternic semnal de alarma cu privire la situația disperata in care valul pandemic pune Romania.…

- Valeriu Gheorghita a declarat duminica seara ca nu se asteapta ca in perioada urmatoare evolutia epidemiologica sa fie una buna. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca la jumatatea lunii septembrie autoritatile se asteapta ca in Romania sa se inregistreze peste…

- Alte 268 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 11 sunt de import: 3-Franța, 2-Germania, 2-Turcia, 1-Italia, 1-Muntenegru, 1-Romania, 1-Spania.Numarul total de teste efectuate – 5.749, dintre care 1.

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, spune, la Digi 24, ca nu se pune problema vaccinarii obligatorii in Romania a angajaților din anumite domenii. Gheorghița insista insa ca in aceasta perioada, in care varianta Delta este pe cale sa devina dominanta…

- Alte 161 cazuri noi cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 14 sunt de import: 4-Rusia, 3-Romania, 2-Germania, 2-Italia, 1-Franța, 1-SUA, 1-Turcia.Numarul total de teste efectuate – 5.635, dintre care 1.383 – teste Rapid -Antigen.